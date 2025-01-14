رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: الرهان هو على وحدتنا وتعاوننا وكفى فرصًا ضائعة وما مررنا به من تجارب قبل الطائف كما بعده

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك