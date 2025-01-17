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o
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10
o
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19
o
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o
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o
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19
o
متن
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الرئيس جوزاف عون للرئيس الفرنسي: أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كله بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة لأن لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد
خبر عاجل
2025-01-17 | 07:31
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الرئيس جوزاف عون للرئيس الفرنسي: أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كله بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة لأن لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد
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