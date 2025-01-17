الرئيس جوزاف عون للرئيس الفرنسي: أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كله بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة لأن لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد

الرئيس ماكرون للرئيس عون: لقد أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وأنتم تضعون البلاد على طريق التعافي وسنعمل على تجنيد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كل المجالات

الرئيس ماكرون للرئيس عون: لقد أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وأنتم تضعون البلاد على طريق التعافي وسنعمل على تجنيد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كل المجالات

نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف