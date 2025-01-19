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بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد

خبر عاجل
2025-01-19 | 10:59
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بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
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بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد

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