بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد

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