الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة لفلان أو لفليتان وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة

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