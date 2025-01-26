الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري: دماء اللبنانيين الجنوبيين دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية

خبر عاجل
2025-01-26 | 03:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
بري: دماء اللبنانيين الجنوبيين دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
بري: دماء اللبنانيين الجنوبيين دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية.

وقال بري في بيان: 

"نحن لا زلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن، ونقتفي آثار العشرات فلا نجد إلا أثراَ طيباً لهم  وأطيافاً وأحلاماً "بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون".

طوبى لهؤلاء... طوبى للأمهات طوبى لكم أيها الجنوبيون يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا وإستقلالنا وعناوين عزتنا وكرامتنا وقوتنا، مجدداً تؤكدون أنكم كما أنتم عظماء في مقاومتكم، كذلك انتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في إنتمائكم الوطني وأن الارض هي كما العرض ترخص في سبيل الذود عنها أغلى التضحيات وان السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن.

فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والهوية والانتماء للبنان الوطن والرسالة والحرية والتحرر هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها وتذودون بالدفاع عنها بأغلى ما تملكون، مباركة هي الأرض التي تزداد شموخاً اليوم بحضوركم فوق تلالها وحواكيرها وفوق ركام منازلها المدمرة بفعل غطرسة العدو الإسرائيلي وإرهابه، فعلكم اليوم يؤكد أن وطنا يمتلك عزيمة كعزيمتكم، وإراده كإرادتكم وحباً للارض كمثل حبكم، ووفاء لا يقاس كوفائكم وبأساً كالجمر لا يداس كبأسكم، هو وطن لابد أن ينتصر.

إن معمودية الدم التي جسدها اللبنانيون الجنوبيون اليوم نساءً وأطفالاً وشيوخاَ بصدورهم العارية وبمزيد من الشهداء والجرحى الذين إرتقوا بالرصاص الحي الذي إطلقه جنود الإحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في ميس الجبل وحولا وكفركلا وبليدا وعيترون ويارون ومارون الراس والخيام يؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل تمعن بإنتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار وإن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية التي لاتزال تحتلها في جنوب لبنان".

أخبار لبنان

خبر عاجل

اللبنانيين

الجنوبيين

صريحة

وعاجلة

للمجتمع

الدولي

لإلزام

إسرائيل

بالإنسحاب

الفوري

الاراضي

اللبنانية

LBCI التالي
الجيش: ندعو المواطنين إلى ضبط النفس واتباع توجيهات الوحدات العسكرية حفاظًا على سلامتهم
الرئيس عون: أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-10

الموسوي للـLBCI: هذه فترة تجربة واختبار للمجتمع الدولي ونعتبر الإسرائيلي عدو وهو محتل أجزاء من لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والأردن ومنذ استقلال هذا البلد والأطماع الإسرائيلية تحيط به

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-10

ريفي للـLBCI: الثنائي الشيعي يحاول ايهام شعبه بأنه لم ينهزم واتفاق وقف اطلاق النار واضح ولا يفصل بين القرارات الدولية وهو يشمل الاراضي اللبنانية كلها

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-08

الصايغ للـLBCI: يتم التواصل مع أشخاص من سجون درعا وحماة وحمص وندعو ميقاتي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسترجع الدولة اللبنانية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعادتهم الى بلدهم

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-26

هوكستين لـ "الجزيرة": للجانبين اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس وفقا لاتفاق وقف النار والقانون الدولي وسنعمل مع السلطات اللبنانية للتأكد من قدرتها على التعامل مع الاحتياجات الأمنية المتعددة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:41

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني يدخل مع المواطنين بلدات مركبا ورب ثلاثين وبني حيان وطلوسة وحولا وميس الجبل ومارون الراس وعيترون ويارون والضهيرة وأم التوت والزلوطية ويارين والطيبة ودير سريان والقنطرة وعيتا الشعب والقوزح وتتبقى بلدات البستان ومروحين وت

LBCI
خبر عاجل
07:56

وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى

LBCI
خبر عاجل
06:34

وزارة الصحة: 11 شهيدًا و83 جريحاً في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم

LBCI
خبر عاجل
06:11

وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الصاروخية شمال إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-13

نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-01

غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة

LBCI
أخبار دولية
05:38

الأمم المتحدة: "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:44

كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..

LBCI
أخبار دولية
07:49

القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

جولة للـLBCI من ميس الجبل الى يارون وصولا الى مارون الراس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

سيّدة جنوبية للـLBCI: "كل نقطة دم نزلت منّا زادتنا قوّة وثبات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما... المئات من سكان الجنوب توافدوا الى بلداتهم وهكذا يبدو الوضع

LBCI
أمن وقضاء
06:05

الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة

LBCI
أخبار لبنان
05:06

الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة

LBCI
آخر الأخبار
04:59

النائب علي حسن خليل للـLBCI: الاسرائيلي يمعن في خرق اتفاق وقف النار وهذه رسالة كبيرة للمجتمع الدولي تحمله مسؤولية الضغط على اسرائيل لانسحابها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:46

حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف

LBCI
خبر عاجل
23:48

أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
خبر عاجل
08:41

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني يدخل مع المواطنين بلدات مركبا ورب ثلاثين وبني حيان وطلوسة وحولا وميس الجبل ومارون الراس وعيترون ويارون والضهيرة وأم التوت والزلوطية ويارين والطيبة ودير سريان والقنطرة وعيتا الشعب والقوزح وتتبقى بلدات البستان ومروحين وت

LBCI
خبر عاجل
01:05

اصابات جراء اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه اهالي كفركلا بعد تجاوزهم الساتر الترابي الذي وضعه

LBCI
خبر عاجل
05:40

الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
02:28

شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز

LBCI
خبر عاجل
07:56

وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More