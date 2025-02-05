سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة

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