بعد اعتذار ناصر السعيدي عن عدم دخول الحكومة لتفضيله استلام حقيبة ضمن اختصاصه ستُستكمل المشاورات الليلة في محاولة للتوافق على الإسم الشيعي الخامس وفي حال الإتفاق يعود الرئيس المكلف غدا إلى بعبدا وقنوات التواصل مع بري كانت مفتوحة

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