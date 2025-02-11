نواف سلام: هناك مجموعة قضايا بين لبنان وسوريا ومنها تثبيت الحدود ولبنان سيكون جازما في العمل على تثبيت الحدود ولأول مرة بعد تغيير النظام في سوريا هناك أفق حقيقي بإمكانية عودة اللاجئين السوريين الى سوريا

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نواف سلام: في أوّل جلسة للحكومة اليوم أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص ومنعاً لأي التباس طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف