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o
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o
متن
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سعد الحريري: نحن داعمون للعهد والحكومة ومع الدولة وجيشنا الوطني وكل مجهود يقومون به لفرض وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وبعد 20 سنة مشروع رفيق الحريري مستمر ومن حاولوا قتل المشروع "شوفوا وين صاروا"
خبر عاجل
2025-02-14 | 06:14
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سعد الحريري: نحن داعمون للعهد والحكومة ومع الدولة وجيشنا الوطني وكل مجهود يقومون به لفرض وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 وبعد 20 سنة مشروع رفيق الحريري مستمر ومن حاولوا قتل المشروع "شوفوا وين صاروا"
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الحريري في الذكرى الـ20 لاستشهاد والده: لبنان مرّ خلال 20 سنة بأزمات كبيرة ولم ننكر يوما أن جزءا من المسؤولية يقع علينا وتحملنا مسؤوليتنا بكل شجاعة وقدمت استقالتي وعلّقنا العمل السياسي وأفسحنا المجال لـ3 سنوات وأكثر وبقيت الأزمات وازدادت
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