مصدر أمني للـLBCI: الجيش الاسرائيلي يُطلق النار باتجاه بلدة حولا ويُوقع شهيدة بالاضافة الى عدد من الاصابات ويأسر بعض الاشخاص

نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل

نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك ويجب نزع سلاح حزب الله بالكامل

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي