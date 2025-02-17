وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات

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