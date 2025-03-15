ترامب: أصدرت أوامر للجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين وهم شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأميركية وغيرها

استهداف سيارة في برج الملوك

استهداف سيارة في برج الملوك

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا مؤخرًا بنية إنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية لـ"حزب الله" في البقاع في لبنان