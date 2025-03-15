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ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل

خبر عاجل
2025-03-15 | 14:52
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ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل
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ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل

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