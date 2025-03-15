ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل

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