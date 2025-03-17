رئيس الجمهورية: ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره وقد أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران

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