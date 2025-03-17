حصيلة الاشتباكات الأخيرة عند الحدود اللبنانية السورية: ٦ شهداء و ٣٦ جريحا و٣ أسرى

غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف في قضاء النبطية

غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف في قضاء النبطية

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل