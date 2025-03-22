معلومات للـLBCI: حزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه غير معني بما جرى في الجنوب وبأنه حريص على وقف إطلاق النار وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد

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