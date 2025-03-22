أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان.



وقال أدرعي عبر "إكس": شن الجيش الاسرائيلي قبل قليل غارات استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان.

وأضاف: "تضاف هذه الغارات إلى الغارات التي شنها في وقت سابق اليوم".



ولفت أدرعي الى أن الجيش الاسرائيلي سيواصل شن الغارات طالما اقتضت الضرورة وأنه سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل.