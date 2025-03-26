وزير الطاقة جو صدّي: الهيئة الناظمة طلبٌ اصلاحيّ من الجهات المانحة كلها وخلال اسبوع المواصفات المطلوبة تكون في وزارة التنمية الادارية واشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية

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مصدر في الادارة السورية للـLBCI: إعلان الحكومة سيكون في الأيام القليلة المقبلة قبل عيد الفطر وستكون من ٢٢ وزيراً تُمثل النسيج السوري كلّه ولن يبقى من الوزراء الحاليين إلا وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة