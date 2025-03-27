معلومات للـLBCI: الاحزاب المسيحيّة ستدفع باتجاه عدم التصويت اليوم على حاكمية مصرف لبنان بهدف افساح المجال للوصول الى توافق يعطي اشارة ايجابية الى الخارج بموضوع الاصلاحات والتضامن الحكومي

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معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية مُصمّم على طرح بند تعيين حاكم مصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء بعد ساعة ويُشدّد على ان هذا التعيين ضرورة للبدء بالاصلاح الماليّ والنقديّ ورئيس الحكومة لا يزال معترضًا على اسم كريم سعيد