معلومات للـLBCI : النائبان مارك ضو ووضاح الصادق سيقدمان غدا اقتراح قانون لتعديل آلية انتخاب البلديات تتضمن ميغاسنتر للقرى المدمرة وتعديلات أخرى وتأجيل تقني لأربعة أشهر

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معلومات للـLBCI: لا صحة لما يحكى عن اتفاق بعدم طرح مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء تحت بند تعيينات مختلفة ورئيس الجمهورية لا يزال يعمل على إنجاز الأمر اليوم والإجتماع الذي سيسبق الجلسة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيحسم المسار