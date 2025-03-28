عون: نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام والسلام لا يقوم إلّا على العدالة وحقوق الفلسطينيين قضية عالقة في وجدان شعبنا والعالم

ماكرون: سأتصل بالرئيس الأميركي بشأن ما حدث في لبنان اليوم وما حصل غير مقبول

ماكرون: سأتصل بالرئيس الأميركي بشأن ما حدث في لبنان اليوم وما حصل غير مقبول

الرئيس عون: نرفض إعادة لبنان إلى دوامة العنف وما يحصل يزيدنا إصرارًا على بسط سلطتنا على كلّ أراضينا لحماية لبنان وشعبه