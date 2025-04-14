رئيس الجمهورية للجزيرة: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة

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