إصابات في استهداف سيارة ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية - القليلة جنوب شرق صور

وزارة الصحة: شهيد في الغارة على بلدة الحنية قضاء صور

وزارة الصحة: شهيد في الغارة على بلدة الحنية قضاء صور

مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا