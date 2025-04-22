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إصابات في استهداف سيارة ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية - القليلة جنوب شرق صور
خبر عاجل
2025-04-22 | 05:45
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إصابات في استهداف سيارة ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية - القليلة جنوب شرق صور
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