مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذر حركة حماس من استغلال أراضي لبنان لشن هجمات

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