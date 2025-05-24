نسب الاقتراع حتى قرابة الساعة السادسة: الجنوب 36.42 % والنبطية 31.41 %

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 36.42 % وفي محافظة النبطية 31.41 %، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى قرابة الساعة السادسة.

وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



حاصبيا: 32.44%

جزين: 39.53%

مرجعيون: 28.59%

بنت جبيل: 25.31%

النبطية: 38.26%

صور: 33.79%

صيدا: 38.10%