فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ برئاسة اتحاد بلديات المتن بنتيجة 22-11

الشيخ نعيم قاسم: انتهت قدرة إسرائيل على التوسّع في لبنان والمقاومة مستمرّة وهي خيار الشعب والسلاح أداة تستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة

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