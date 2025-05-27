سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": اليوم بعدما عاد لبنان الى العرب فهو مشتاق الى عودة اشقائه العرب اليه عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل

سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": آتيكم من لبنان الذي ينهض ركام أزماته وقد قرر ان يستعيد دولته وكلمته ومشروعنا يقوم على تلازم الاصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح والتحرّر من ثنائيّة السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار

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