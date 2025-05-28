جعجع لـ حوار المرحلة: نحن مبدئيون وخط سياسي عريض يجمعنا مع ميشال معوض أما بالنسبة للمردة فإذا أعادوا تموضعهم السياسي وصار ضمن "أهل الدولة" بحسب مفهومنا لا مفهومهم نرى حينها ما الذي يمكن فعله ونحن لم نتحالف أبدًا بالمباشر مع الحزب القومي السوري

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