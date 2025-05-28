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o
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o
متن
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جعجع لـ حوار المرحلة: نحن مبدئيون وخط سياسي عريض يجمعنا مع ميشال معوض أما بالنسبة للمردة فإذا أعادوا تموضعهم السياسي وصار ضمن "أهل الدولة" بحسب مفهومنا لا مفهومهم نرى حينها ما الذي يمكن فعله ونحن لم نتحالف أبدًا بالمباشر مع الحزب القومي السوري
خبر عاجل
2025-05-28 | 14:56
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جعجع لـ حوار المرحلة: نحن مبدئيون وخط سياسي عريض يجمعنا مع ميشال معوض أما بالنسبة للمردة فإذا أعادوا تموضعهم السياسي وصار ضمن "أهل الدولة" بحسب مفهومنا لا مفهومهم نرى حينها ما الذي يمكن فعله ونحن لم نتحالف أبدًا بالمباشر مع الحزب القومي السوري
خبر عاجل
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جعجع لـ حوار المرحلة: بحسب محادثاتنا مع المسؤوليين الأميركيين أرى أنهم بدأوا يعبرون عن إنزعاجهم ويسألون: لماذا الوضع في لبنان لا يتقدم؟ ولماذا هذا الركود؟
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جعجع لـ حوار المرحلة: أولويتنا حاليًا ليست إتفاق سلام مع إسرائيل بل هي العودة إلى إتفاق الهدنة وهذا أقصى ما نطمح إليه في الوقت الراهن
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15:22
جعجع لـ حوار المرحلة: المقاومة ليست باقية "على قلبي" بل على قلب آخر شيعي في لبنان للأسف ولن تصل أي مساعدات لإعادة الإعمار قبل حصر السلاح
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15:22
جعجع لـ حوار المرحلة: المقاومة ليست باقية "على قلبي" بل على قلب آخر شيعي في لبنان للأسف ولن تصل أي مساعدات لإعادة الإعمار قبل حصر السلاح
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خبر عاجل
15:18
جعجع لـ حوار المرحلة: أرى الشيخ نعيم قاسم وهو يتكلم وكأنه على "كوكب آخر" لا علاقة له بالواقع ولا يزال جالسًا في إيران وفي موضوع سلاح الحزب رئيس الجمهورية هو المسؤول الأكثر دراية وكذلك رئيس الحكومة الذي أوجه له تحية على مواقفه الواضحة
خبر عاجل
15:18
جعجع لـ حوار المرحلة: أرى الشيخ نعيم قاسم وهو يتكلم وكأنه على "كوكب آخر" لا علاقة له بالواقع ولا يزال جالسًا في إيران وفي موضوع سلاح الحزب رئيس الجمهورية هو المسؤول الأكثر دراية وكذلك رئيس الحكومة الذي أوجه له تحية على مواقفه الواضحة
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خبر عاجل
14:49
جعجع لـ حوار المرحلة: العلاقة مع الكتائب لم تتأثر أبدًا وهي علاقة جيدة وقد خضنا بعض المعارك الإنتخابية سويًا وبعضها الآخر لم نكن مع بعضنا ولم نكن متخاصمين في إنتخابات إتحاد بلديات المتن ولا أعلم ما الذي جرى بالتحديد
خبر عاجل
14:49
جعجع لـ حوار المرحلة: العلاقة مع الكتائب لم تتأثر أبدًا وهي علاقة جيدة وقد خضنا بعض المعارك الإنتخابية سويًا وبعضها الآخر لم نكن مع بعضنا ولم نكن متخاصمين في إنتخابات إتحاد بلديات المتن ولا أعلم ما الذي جرى بالتحديد
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