أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان

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