رعد من السراي: العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه ولبنان أدى كل ما عليه وعلينا ان نعي ان اولويتنا هو انهاء الاحتلال واعادة الاسرى ووقف الاعتداءات ووقف الاغتيالات الموصوفة والشروع في اعادة الاعمار

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