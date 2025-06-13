مسؤولان إسرائيليان لـ أكسيوس: ترامب ومستشاريه كانوا يتظاهرون فقط بمعارضة الهجوم الإسرائيلي في العلن ولم يبدوا أي معارضة في السر وحصلنا على ضوء أخضر واضح من الولايات المتحدة

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أكسيوس: مساعدو نتنياهو أطلعوا صحفيين إسرائيليين على أن ترامب حاول إيقاف الهجوم في مكالمة جرت يوم الإثنين بينما في الواقع تناولت المكالمة التنسيق قبيل الهجوم بحسب ما يقوله الآن المسؤولون الإسرائيليون