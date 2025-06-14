وسائل إعلام الإيرانية: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

وسائل إعلام إيرانية: هجوم إسرائيلي استهدف همدان ومستودعًا للذخيرة في مدينة زنجان

وسائل إعلام إيرانية: هجوم إسرائيلي استهدف همدان ومستودعًا للذخيرة في مدينة زنجان

طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم