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26
o
البقاع
30
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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إصابة شخصين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة بيت ليف
خبر عاجل
2025-06-14 | 08:53
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إصابة شخصين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة بيت ليف
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