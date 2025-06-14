القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: إذا نجح الهجوم في اليمن فسيكون حدثًا دراماتيكيًا

إصابة شخصين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة بيت ليف

إصابة شخصين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة بيت ليف

التلفزيون الإيراني: مقتل 60 مدنيًا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس وعملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن