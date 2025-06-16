وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوريّ الإيراني ّفي طهران

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوريّ الإيراني ّفي طهران

أمبري البريطانية للأمن البحريّ: القوات الإيرانية شنت هجومًا بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا في إسرائيل