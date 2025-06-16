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بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية
خبر عاجل
2025-06-16 | 05:47
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بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية
أقر مجلس الوزراء اليوم التشكيلات الدبلوماسية.
وأتت على الشكل التالي:
• الإمارات: طارق منيمنة
• باريس: ربيع الشاعر
• نيويورك: أحمد عرفة
• واشنطن: ندى حمادة معوض
• الأونيسكو: هند درويش
• الفاتيكان: فادي عساف
• تركيا: منير عانوتي
• قبرص: جان مراد
• جنيف: كارولين زيادة
• فيينا: سينتيا شدياق
• الكويت: غدي خوري
• كوريا الجنوبية: وائل هاشم
• إسبانيا: هاني شميطلي
• موسكو: بشير عزام
• أوتاوا: بشير طوق
• السعودية: علي قرنوح
• روما: كارلا جزار
• ألمانيا: عبير علي
• رومانيا: علي ابراهيم صالح
• اليونان: كنج الحجل
• لندن: فرح بري
• البحرين: هادي هاشم
• السويد: أسامة خشاب
• أبيدجان: ماجدة كركي
• المجر: جيمي الدويهي
• قطر: بلال قبلان
وفي الإدارة المركزية:
• الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى
• مدير الشؤون السياسية: ابراهيم عساف
• مدير الشؤون المالية: فادي زيادة
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
إقرارها...
التشكيلات
الدبلومسية
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