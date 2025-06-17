وزير الدفاع الإسرائيلي محذرا خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين: تذكروا ما حدث للدكتاتور في دولة مجاورة لإيران بعدما سلك هذا المسار ضد إسرائيل

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