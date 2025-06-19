القاضي حلاوي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الإقتصاد السابق أمين سلام

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الإقتصاد السابق أمين سلام، وذلك بعد استجوابه على مدى ساعتين بجرائم التزوير واختلاس الأموال وهدر المال العام والإبتزاز وتقاضي الرشاوى والتي سبق أن ادعت عليه فيها النائب العام المالي بالوكالة القاضية دورا الخازن.