الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران

معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران

معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران

مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية