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31
o
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o
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o
كسروان
29
o
متن
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رويترز نقلا عن إعلام إسرائيلي: أضرار في أنحاء متفرقة من إسرائيل بعد أحدث هجوم صاروخي إيراني
خبر عاجل
2025-06-22 | 01:05
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رويترز نقلا عن إعلام إسرائيلي: أضرار في أنحاء متفرقة من إسرائيل بعد أحدث هجوم صاروخي إيراني
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