الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة جديدة من القصف على أهداف عسكرية في غرب إيران

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مصدر إيراني كبير لرويترز: تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي وتم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى