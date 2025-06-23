سي إن إن عن مسؤول بالبيت الأبيض: إدارة ترامب كانت تتوقع ردا إيرانيا بعد الضربات الأميركية على مواقعها النووية وترامب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة

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