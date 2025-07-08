برّاك للـLBCI: ⁠”كيف تُحل مشكلة حزب الله؟” مسألة لبنانية ليست عالمية فنحن من الناحية السياسية قد صنّفناها منظمة إرهابية لذلك إذا عبثوا معنا في أيّ مكان على المستوى العسكريّ كما أوضح الرئيس فسوف يواجهون مشكلة معنا

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