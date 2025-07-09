متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: على الصعيد الأمني القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدمًا في نزع سلاح حزب الله في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب

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