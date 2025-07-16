سانا عن وزارة الداخلية: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية بالمدينة

رئيس الحكومة نواف سلام: نجدد إلتزامنا وإصرارنا على الاصلاح والانقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها

رئيس الحكومة نواف سلام: نجدد إلتزامنا وإصرارنا على الاصلاح والانقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها

مصرف لبنان المركزي يحظر على المؤسسات المالية المرخصة أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله