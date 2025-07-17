مجلس الوزراء يعين الهيئة الناظمة للقنب الهندي وللطيران المدني

رويترز عن تلفزيون بي.إف.إم: محكمة استئناف فرنسية تقضي بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية

رويترز عن تلفزيون بي.إف.إم: محكمة استئناف فرنسية تقضي بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية

سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر