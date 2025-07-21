وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن ومصير اليمن هو مصير إيران وسيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل

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براك: إتفاقية نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية وبالنسبة لأميركا الحزب مؤسسة إرهابية أجنبية ولا علاقة لنا بذلك فنحن نحاول أن نساعد ونرشد ونجمع كل الأطراف ولا نستطيع إرغام إسرائيل على القيام بأي شي