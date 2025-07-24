أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.



وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.



وأضاف: "وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة حزب الله هناك يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



واشار الى أن الجيش هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب وقضى على أحد عناصر حزب الله.



وقال: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل.