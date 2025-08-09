سلام ينعى شهداء الجيش: جيشنا هو صمّام الأمان وحصن السيادة

كتب رئيس الحكومة نواف سلام في حسابه عبر موقع "إكس": "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني".



وأضاف: "إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا".