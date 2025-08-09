بري: نقف مع الجيش وإلى جانبه

توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأحر التعازي إلى الجيش اللبناني وإلى ذوي الشهداء الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الوطني ظهر اليوم في الجنوب، قائلاً: "مجدداً قدرُ لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة لآمال وتطلعات اللبنانيين أن تصون الوحدة والأمن والإستقرار، وتعمّد السيادة الوطنية بالبذل والتضحية، مقدِّمة المزيد من الشهداء والجرحى".



وأضاف الرئيس بري: "إننا في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه، من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية التي أقسم يمين الولاء والانتماء على تأديتها مهما غلت التضحيات".



وتابع: "الرحمة للشهداء، وأحرّ التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وأفراداً، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".



وكان رئيس مجلس النواب قد أوعز، فور وقوع الحادث الأليم، إلى أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، بوضع كل إمكاناتها الإسعافية والتطوعية بتصرّف الجيش اللبناني، للمساهمة في عمليات الإسعاف وإخلاء المصابين.